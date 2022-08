Der Launch-Trailer zu Arcade Paradise

Die 90er Jahre Spielhallensimulation Arcade Paradise ist ab sofort auf für alle Xbox-Geräte, Steam, GOG, im Epic Games Store, auf PlayStation 4&5 und die Nintendo Switch erhältlich.



In diesem nostalgischen Titel mit Retro-Charme schlüpfen die Spieler in die Rolle von Ashley und übernehmen die täglichen Aufgaben im Waschsalon der Familie. Lehne dich gegen deinen Vater Gerald (gesprochen von Doug Cockle, der englischen Stimme von Geralt aus The Witcher) auf und erschaffe eine Spielhalle, die Leben in die verschlafene Stadt Grindstone bringt. Wasche Klamotten, investiere die Einnahmen und errichte dein eigenes Arcade Paradise.

Quelle: Wired Productions