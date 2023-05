Der Launch-Trailer von Age of Wonders 4 XBU MrHyde am Fr, 05.05.2023, 14:20 Uhr

Paradox Interactive veröffentlichte nun Age of Wonders 4, die Rückkehr der kultigen Fantasy-Strategiespiel-Serie von Triumph Studios. Age of Wonders 4 ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 Euro erhältlich. Eine Premium Edition, die einen Expansion Pass mit zusätzlichen kosmetischen Inhalten und vier zukünftigen DLCs enthält, ist für 89,99 Euro (UVP) verfügbar.



Age of Wonders 4 lädt die Spieler ein, ein Fantasy-Reich in ihrem eigenen Stil zu regieren, in einer Mischung aus Strategie, Rollenspiel und rundenbasiertem Kampf. Mächtige Zaubererkönige sind in die Welt zurückgekehrt, um als Götter unter den Sterblichen zu herrschen. Die Spieler müssen sich erheben, um diese Herrschaft herauszufordern, indem sie Zauberbücher verwenden, um arkane Zerstörung zu entfesseln, ihre Armeen weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten und Formen zu erlangen. Zum ersten Mal in der Spielreihe können Spieler ihre eigenen benutzerdefinierten Fraktionen erstellen und durch jede ihrer Entscheidungen ihre Spuren in unzähligen Welten hinterlassen.

Quelle: Paradox Interactive