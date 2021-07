Der Horror aus Night Book ist nah XBU TNT2808 am Di, 13.07.2021, 20:00 Uhr

Da es momentan in weiten Teilen Deutschlands regnet, passt ein Horrorspiel doch ganz gut zur Stimmung, oder? In Night Book erwartet uns Okkultes - und das schon ab dem 27. Juli, dann unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S.

Zur Feier des genauen Erscheinungsdatums gibt es auch einen passenden Trailer für euch. Wenn ihr wissen wollt, worum es in Night Book geht, klickt doch einfach mal in unsere andere News zum Spiel. Und jetzt viel Spaß mit dem Trailer:

Quelle: Wales Interactive