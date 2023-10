Der erste Story DLC Haus für Dead Island 2 erscheint am 2. November XBU MrHyde am Fr, 13.10.2023, 21:50 Uhr

In Dead Island 2 Haus, der ersten Story-Erweiterung für Dead Island 2, taucht man in eine surreale Psycho-Horror-Traumwelt ein, während man einen mysteriösen Kult in Malibu untersucht. Haus erscheint am 2. November für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC.



Dead Island 2 Haus entführt die Spieler in eine völlig neue Geschichte, in der der geheime Techno-Todeskult eines Milliardärs inmitten der Zompokalypse ums Überleben kämpft. Haus ist der Vorbote einer neuen Zukunft, wie sie von ihrem rätselhaften Anführer Konstantin prophezeit wurde. Die Spieler kämpfen sich mit neuen Waffen und Karten durch Haus, während sie sich Legionen von blutrünstigen Zombies stellen.

Quelle: DeepSilver