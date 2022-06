Der Bau-Simulator kehrt für PC und Konsolen zurück XBU TNT2808 am Mi, 22.06.2022, 18:30 Uhr

"Zurück an die Arbeit" heißt es ab dem 20. September, dann nämlich erscheint der heiß erwartet neue Teil der beliebten Reihe, der Bau Simulator. Auf PC, PlayStation, Xbox One und Xbox Series X/S könnt ihr euch auf Koop, einen riesigen Fuhrpark und deutlich erweiterte Features freuen:

Von Fans heiß ersehnter neuester Teil der beliebten Bau-Simulator -Reihe

-Reihe Größter Fuhrpark der Seriengeschichte

Offiziell lizenzierte Fahrzeuge, Maschinen und Ausstattung von 25 weltweit bekannten Marken

Zwei riesige und komplett neue Karten: EU und US-Setting samt jeweils einer umfangreichen Kampagne

Komplett überarbeitetes Missionssystem mit einer Vielzahl unterschiedlicher und herausfordernder Aufträge

Offene Spielwelt samt fließendem Tag- und Nachtwechsel

Verbessertes Fahrzeug- und Erdbewegungssystem

Offiziell lizenzierte Arbeitskleidung

Komplett überarbeitete, moderne Grafik

Kooperativer Multiplayer für bis zu 4 Spieler

Erscheint am 20.09.2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S und kann ab sofort im Handel sowie in den digitalen Stores vorbestellt werden!

Mit seiner riesigen Auswahl an offiziell lizenzierten Fahrzeugen und Maschinen von aus den Vorgängern bekannten sowie zahlreichen neu hinzugekommenen weltweit bekannten Marken und Herstellern bietet der Bau-Simulator nicht nur den bisher umfangreichsten Fuhrpark der Seriengeschichte, sondern auch unzählige neue Features und erweiterte Funktionen.

Neben den zahlreichen Fahrzeugen dürfen sich Simulationsfreunde und Fans schwerer Baumaschinen erstmals auch auf gleich zwei riesige und komplett neue Karten freuen, auf denen sie sich vom kleinen Bauunternehmer zum größten Baugiganten der jeweiligen Region hocharbeiten können. Egal, ob im US-amerikanischen oder im europäischen Setting: Dank der völlig offenen Spielwelten samt fließendem Tag- und Nachtwechsel und dem noch einmal komplett überarbeiteten Missionssystem mit seinen zwei riesigen Kampagnen und einer Vielzahl unterschiedlicher und herausfordernder Missionen, steht es den Spieler:innen frei, in welcher Weise sie ihr Unternehmen zum Erfolg führen möchten.

Dabei überzeugt das Spiel nicht nur mit einer komplett überarbeiteten, modernen Grafik sowie einem nochmals deutlich verbesserten Fahrzeug- und Erdbewegungssystem, sondern kann auf dem PC sowie erstmals auch auf den Konsolen im ausgeklügelten kooperativen Multiplayer gemeinsam mit Freunden bestritten werden. Und das, zum ersten Mal in der Geschichte der Serie, sogar in offiziell lizenzierter Arbeitskleidung!

Der Bau-Simulator wird am 20.09.2022 für PC sowie mit optimierten Versionen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

Bau-Simulator Standard Edition (Disc-Version / Digitaler Download):

Enthält das Hauptspiel und wird zum Preis von 34,99 EUR (UVP) für PC sowie für 49,99 EUR (UVP) für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S im Handel sowie als digitale Downloadversion in den Online-Stores bestellbar.

Bau-Simulator Day One Edition (nur als Disc-Version):

Diese limitierte Ausgabe enthält das Hauptspiel sowie das Car & Bobblehead Pack (inklusive eines digitalen Sportwagens und einem digitalen Hape-Wackelkopf für einige ausgewählte Fahrzeuge im Spiel) und das Customization Kit (inklusive zusätzlichen digitalen Helm-, Schutzbrillen- und Gehörschutz-Designs). Die Bau-Simulator Day One Edition ist zum Preis von 34,99 EUR (UVP) für PC sowie für 49,99 EUR (UVP) für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S als Disc-Version bei ausgewählten Händlern vorbestellbar.

Bau-Simulator Extended Edition (nur als digitaler Download):

Enthält das Hauptspiel sowie das Car & Bobblehead Pack (inklusive eines digitalen Sportwagens und einem digitalen Hape-Wackelkopf für einige ausgewählte Fahrzeuge im Spiel) und das Customization Kit (inklusive zusätzlichen digitalen Helm-, Schutzbrillen- und Gehörschutz-Designs). Der offizielle Preis der Bau-Simulator Extended Edition in den Downloadstores beträgt 39,99 EUR (UVP) für PC sowie 54,99 EUR (UVP) für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. In der Pre-Order-Phase bis zum offiziellen Release dürfen sich Spieler:innen in den Downloadstores über einen Vorbestellerrabatt von 10% freuen!

(Anm.: Das digitale Car & Bobblehead Pack sowie das Customization Kit zur erweiterten Anpassung der Spieleroutfits im Spiel können nach dem offiziellen Release auch nachträglich in Form separater kostenpflichtiger DLCs erworben werden.)

Quelle: astragon Entertainment