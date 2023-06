Der Ankündigungstrailer zu Whispike Survivors XBU MrHyde am So, 04.06.2023, 15:00 Uhr

Bei Whispike Survivors handelt es sich um ein Survivalspiel, welches bei Grimorio of Games in Entwicklung ist. Es handelt sich um ein Spin-off zu Sword of the Necromancer und soll schon bald für Xbox One, Xbox Series, PC, PS4, PS5 und Nintendo Switch erhältlich sein. Hier ist der Ankündigungstrailer mit ersten Spielszenen für euch:

Quelle: Grimorio of Games