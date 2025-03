Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 ist im August am Start XBU MrHyde am Mi, 05.03.2025, 13:30 Uhr

SEGA gab bekannt, dass Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 am 5. August 2025 in Nordamerika und Europa für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und Nintendo Switch erscheinen wird. Im Rahmen dieser Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, wie der Vergnügungsviertel-Handlungsstrang im Geschichtsmodus dargestellt wird:

Quelle: SEGA