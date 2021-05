Deine Gamedownloads sind langsam? Drei Tipps um diese zu beschleunigen XBU MrHyde am Mo, 24.05.2021, 13:00 Uhr

Wer kennt das nicht? Das heiß ersehnte Spiel wurde nun ENDLICH zum Gamepass hinzugefügt – die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Leider wird diese meistens dann schnell durch einen langsamen Gamedownload getrübt. Und das, obwohl das Internet zuhause recht schnell ist. Heute möchten wir euch zeigen, wie ihr den Downloadspeed verbessern könnt.

Benchmark setzen

Eines kann schnell gecheckt werden: Die tatsächliche Geschwindigkeit des eigenen Internets. Wir in der Redaktion haben einen recht schnellen Internetzugang mit 1 Gigabit Download. Das macht Spieledownloads recht schnell– frei nach dem Motto: Wir nutzen unsere Zeit lieber mit Zocken statt Warten.

Damit wir wissen, wie schnell die Internetverbindung tatsächlich ist, raten wir die Internetgeschwindigkeit zu testen. Hier unser Ergebnis:

Unsere Empfehlung ist: einerseits in den Vertrag schauen, welchen Speed der Internetprovider vertraglich versprochen hat und andererseits den Test mit einem Laptop / Desktop-PC mittels Ethernetkabel machen. So wird sichergestellt, dass nichts die Leitung stört. Während des Tests bitte auch bei allen Geräten keine Downloads starten oder andere Webseiten, die viel Bandbreite brauchen, besuchen.

Tipp 1: Xbox mit LAN verbinden

Wir wiederholen den Test der Internetgeschwindigkeit mit unserer Series X, die ist aktuell per WiFi mit dem Router verbunden. Sollte der Edge Browser nicht installiert sein, einfach in den Store gehen und Edge runterladen. Dann die Webseite speedcheck.org/de/ aufrufen und den Test starten. Und das Ergebnis? Es überrascht!

Damit hätten wir nicht gerechnet. Das WLAN liefert eine deutlich schlechtere Leistung, als das Netz via Ethernet (wir hatten einen Check der Internetgeschwindigkeit gemacht). Kein Wunder, dass die Gamedownloads trotz einer Gigabit Verbindung, langsam laufen. Unser Lösungsvorschlag deshalb: wenn es möglich ist, die Xbox mit einem LAN Kabel verbinden um so die Gamedownloads deutlich zu beschleunigen. Wenn dies nicht möglich ist, haben wir Tipp 2 für euch.

Tipp 2: WLAN optimieren

Das WLAN hat schon seine Vorteile: Man kann im gesamten Haus oder Wohnung schnelles Internet genießen. Doch das kabellose Netz hat auch so eine Tücken. Eine davon ist, dass es viele Störfaktoren geben kann, welche die Geschwindigkeit deutlich einschränken. Doch dafür gibt es einige Lösungen:

1) Prüfen ob das WLAN im 5 GHZ Band funkt. Das 5 GHZ Band hat zwar eine schlechtere Reichweite, dafür ist hat es deutlich mehr Kanäle und kann auch mehr Devices tragen als sein Vorgänger, das 2,4 GHZ Band.

2) Überprüfe ob dein WLAN nicht auf dem gleichen Kanal, wie das des Nachbarn funkt. Sollten unterschiedliche WLAN Netze im gleichen Kanal funken, so stören sie sich gegenseitig. Das macht das WLAN deutlich schlechter.

3) Position des Routers optimieren. Ja, das ist manchmal nicht einfach, aber wir haben schon öfter gesehen, dass WLAN Router hinter Büchern oder im hintersten Eck der Wohnung positioniert werden. Das ist schlecht für den Empfang. Wenn es nicht anders möglich ist, gibt es die Möglichkeit sogenannte Repeater zu installieren, die das Netz verstärken.

4) Einen neuen, moderneren Router kaufen. Natürlich gibt es noch diese Lösung, denn meistens steht zuhause ein hoffnungslos veralteter Router. Eventuell wird noch der vom Internetanbieter genutzt – diese sind im Vergleich zu ordentlichen WLAN Routern nochmals deutlich schlechter. Neue Router bieten einige moderne Technologien, wie die Möglichkeit ein Mesh-Netzwerk aufzubauen und um so die Wohnung/das Haus mit besserem WLAN zu versorgen. Hier haben sich Geräte von ASUS oder (wenn es jemand noch professioneller haben möchte) Ubiquiti als wirklich toll erwiesen.

Tipp 3: Wenn alles nicht hilft: Downloads über Nacht laufen lassen



Sollte der Internetzugang grundsätzlich langsam sein, dann hilft einem weder ein neuer Router noch die bessere Position des Gerätes. Hier hilft wohl nur eines: Planen und „vorausschauend“ zocken. Ja, das ist wohl keine Lösung, die man gerne hört, aber da muss man wohl die Xbox über Nacht laufen lassen um so am nächsten Tag das Spiel zocken zu können... Hierfür gibt es auch den Standby Modus der Xbox, der auf den klingenden Namen „Instant On“ hört. Gut, den braucht man bei der neuen Generation nicht mehr wirklich, da die Series X|S rasend schnell starten, aber in dem Fall werden Updates im Hintergrund runtergeladen; nämlich dann, wenn die Xbox nicht genutzt wird...

