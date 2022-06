Deceive Inc. vermischt Stealth und Action XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 17:00 Uhr

Im Frühjahr 2023 soll de Multiplayer-Spionage-Titel Deceive Inc. für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Ein erster Trailer zeigt dabei die Charaktere und Strategien, die euch im Spiel erwarten. Und falls ihr vor dem Release das Spiel antesten wollt, könnt ihr euch auf der offiziellen Website für eine Alpha bewerben.

In Deceive Inc. arbeitet ihr als Spion für eine private Organisation, die eine Monopolstellung auf dem internationalen Spionage-Markt innehat. Verkleidet euch in sekundenschnelle in jeden (oder alles), das ihr trefft. Nutzt State-of-the-Art-Gadgets und kraftvolle Skills. Doch Vorsicht, ihr seid nicht allein. Andere Spione verfolgen dasselbe Ziel - am Ende kann nur ein Spion die Mission erfüllen und die Bezahlung erhalten.

Quelle: Tripwire Presents