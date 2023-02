Death or Treat soll 2023 erscheinen XBU MrHyde am So, 05.02.2023, 14:00 Uhr

Wie die Saona Studios und der Publisher Perp Games jetzt bekanntgaben, wird mit Death or Treat ein neues Hack-and-Slash Spiel im Frühjahr für PC und Konsolen erscheinen.



Juan José Olivares, CEO Saona Studios, sagte dazu:



"Wir haben uns viel Mühe gegeben, ein dynamisches Kampfsystem zu entwickeln, bei dem du zwischen einer Reihe von Waffen wählen kannst, von denen jede eine andere Mechanik hat. Es gibt auch Fähigkeiten, die dir helfen, Horden von Feinden zu besiegen, was jeden Lauf zu einer einzigartigen Reise macht. Die Arbeit mit Perp ist eine großartige Gelegenheit, das Spiel zu verfeinern und Death or Treat mit der Welt zu teilen."

Said Rob Edwards, CEO von Perp Games meint:



"Death or Trest ist ein atemberaubend aussehendes Spiel, das so viele Details und Tiefe im Gameplay bietet. Mit Double Jump und Dash von Anfang an stürzt man sich direkt in ein rasantes Abenteuer und bekämpft gleich zu Beginn mehrere Feinde. Fans von Spielen wie Hollow Knight oder Ori and the Blind Forest werden es lieben."

Quelle: Perp Games