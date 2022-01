Deadly Dozen Reloaded soll im Frühjahr erscheinen XBU MrHyde am Fr, 21.01.2022, 15:05 Uhr

Wie Ziggurat Interactive mitteilte, soll der Titel Deadly Dozen Reloaded im Frühjahr 2022 auf PC und Konsolen verfügbar sein. Das Entwicklerstudio NFusion Interactive aus New Jersey arbeitet an der Umsetzung, die bereits das Original des Steath-Games in 2001 produzierten. Hier gibt den Announcement Teaser Trailer für euch.

Quelle: Ziggurat Interactive