Deadcraft hetzt die Zombies auf euch XBU TNT2808 am Fr, 20.05.2022, 10:30 Uhr

Als Mix aus Simulation und Actionspiel erschien bereits gestern Deadcraft für PC, PlayStation, Switch sowie Xbox One, Xbox Series X/S. Noch bis zum 29. Mai habt ihr die Möglichkeit, den die Standardedition 10% sowie die Deluxe Edition 15% günstiger zu erwerben. Ohne Rabatt kosten die Versionen 24,99 € bzw. 39,99 €.

Die Deluxe Edition gibt euch neben dem Basisspiel Zugang zu zwei DLCs, namentlich "It Came from the Junkyard" und "Jessie's Wasteland Wares", die beide noch diesen Monat erscheinen werden.

Ihr spielt Reid, der in einer apokalyptischen Welt den Zombievirus überlebt und nach einer Flucht aus einer Gefangennahme durch Nebron, den Anführer von Ark, das Wüstland durchkämmt, um Antworten zu finden, was dem einzigen Mann passiert ist, dem er trauen kann...

Quelle: Marvelous Europe Limited