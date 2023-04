Dead Island 2 hat sich schon mehr als 1 Mio. Mal verkauft

Der Zombieslasher Dead Island 2 hat sich in den wenigen Tagen seit dem Release am 21. April schon mehr als eine Million Mal verkaufen können. Somit haben sich die langen Jahre der Entwicklung für das Spiel gelohnt.

HELL-A welcomed over a million Slayers during its launch weekend.

That's mind-blowing. Thank you! #DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/zcowIPTM3C