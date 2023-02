Dead Island 2 erscheint früher

Normalerweise sind es ja eher Verschiebungen nach hinten, die man als News meldet. Aber diesmal wird tatsächlch der Releasetermin vorgezogen. Wie die Dambuster Studios angeben, wird der Zombie-Slasher Dead Island 2 um ein paar Tage vom 28.04.23 auf den 21.04.23 in Europa vorverlegt.

You asked for it, you got it. Dead Island 2 went gold and it's coming out a week early.

See you in HELL-A on April 21, 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/8Gu28bIcUS