Dead Island 2 erhält USK 18-Freigabe mit Einschränkung XBU MrHyde am Mi, 14.12.2022, 12:20 Uhr

Wie sagte man bei uns im Forum früher immer so schön: "Wenn ich was Geschnittenes haben will, kaufe ich mir ein Stück Brot!". Geschnittene Spiele hingegen waren meistens unerwünscht und so griff man oft auf die AT-Version eines Titels zurück. Für Dead Island 2 wird das nicht unbedingt nötig sein, mit einer kleinen Einschränkung:



Alle künftigen Zombie-Slayer in Deutschland können bereits ihre virtuellen Klingen schärfen und den Survival-Rucksack packen: Deep Silver und Dambuster geben bekannt, dass Dead Island 2 offiziell die Freigabe USK 18 erhalten hat und am 28. April 2023 auch in Deutschland erscheinen wird.



Die USK-Version wird alle spielrelevanten Features der internationalen Version von Dead Island 2 bieten, einschließlich der blutigen Zombie-Action nach allen Regeln der Schnetzel-Kunst. Es gibt nur einen Unterschied zwischen der internationalen und der USK-Version: Sobald die Zombies besiegt sind, können Spieler in der USK-Version nicht mehr mit den moderigen Kreaturen interagieren.



Bevor man die Untoten ihrem unausweichlichen Ende zuführt, kann man aber alles machen was erforderlich ist, um sie möglichst schnell von ihrem traurigen Dasein zu erlösen: Ob man diese Stück für Stück mit scharfem Gerät, mit der groben Keule oder mit einem gepflegten Molotov-Cocktail bearbeitet, bleibt ganz den Zombie-Slayern überlassen. Für die Spieler der USK-Version gilt: Sind die Zombies erst einmal zerhackt, zu Brei zermalmt oder flambiert, können sie ihnen keinen Schaden mehr zufügen - und warum auch? Schließlich gibt es genug umherstreifende Zombies, die nur darauf warten, zerlegt zu werden.



Spieler der USK- und internationalen Versionen können durch Freundschaftseinladungen und indem sie Sessions von Freunden beitreten, gemeinsam spannende Koop-Sessions starten. Für die Dauer dieser Session können sowohl USK- als auch internationale Spieler den bereits besiegten Zombies keinen Schaden zufügen oder sie weiter zerstückeln. Internationale Spieler erhalten eine Pop-up-Nachricht im Spiel, dass für die Dauer der Session die USK-Version aktiviert ist.



Beim öffentlichen Matchmaking können USK-Spieler nur mit anderen USK-Spielern auf Zombiejagd gehen. Die Spieler der internationalen Version wiederum werden nach dem Zufallsprinzip mit anderen internationalen Spielern zusammengeführt. Mit der internationalen Version sind insbesondere die PEGI- und alle anderen international veröffentlichten Versionen des Spiels gemeint.



Deep Silver und Dambuster Studios haben besonderes Augenmerk darauf gelegt, allen Spielern auf der ganzen Welt die gleiche intensive Erfahrung zu bieten, die man von Dead Island 2 erwartet und dabei zu helfen, das internationale Band der Freundschaft zwischen Zombie-Slayern rund um den Globus zu festigen.

Quelle: DeepSilver