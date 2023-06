Dead Island 2 enthüllt neue Inhalte und DLC-Pläne XBU MrHyde am Mi, 14.06.2023, 17:15 Uhr

Deep Silver und Dambuster Studios kündigen die erste DLC-Welle für Dead Island 2 an. Fans können sich auf zahlreiche kostenlose und kostenpflichtige Erweiterungen für die Welt von Dead Island 2 sowie einen Quality of Life-Patch freuen, der das Spiel weiter verbessert.



Die zwei Erweiterungen werden dem Spiel brandneue Missionen, Waffen, Fähigkeiten und Gebiete hinzufügen. Haus wird die erste Erweiterung sein und die Frage beantworten, wie sich ein Milliardär auf die Zompokalypse vorbereitet? Nämlich mit einem Techno-Todeskult und einer gehörigen Portion Ausschweifungen und Blut! Die Veröffentlichung von Haus ist für das 4. Quartal 2023 geplant.



Die zweite Erweiterung wird Spieler auf dem SOLA Festival willkommen heißen, wo die Partygänger von L.A. ihren Weg zur Ekstase greenwashen und den Planeten retten können, und das mit einem Rave nach dem anderen. So typisch L.A! SOLA Festival erscheint im 2. Quartal 2024.



Haus und SOLA Festival sind im Erweiterungspass enthalten und werden auch separat erhältlich sein.



Ab sofort können die Spieler auf das neue Cosplay-Feature zugreifen. Dieses wird während der Quest „Call The Cavalry" freigeschaltet und danach können die Spieler Cosplay über das Hauptmenü oder durch den Besuch eines beliebigen Lagerraums im Spiel auswählen. Cosplay beherbergt eine brandneue Sammlung von Charakter-Skins, mit denen die Schlächter individuell gestaltet werden können.

Quelle: DeepSilver