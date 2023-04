Dead Island 2 ab sofort erhältlich XBU MrHyde am Fr, 21.04.2023, 09:45 Uhr

Dambuster Studios und Deep Silver, freuen sich, dass Dead Island 2 ab sofort erhältlich ist. In Los Angeles, oder HELL-A, wie es in Dead Island 2 genannt wird, schlüpft der Spieler in die Rolle eines von sechs Überlebenden, die zu Schlächtern geworden sind - Amy, Bruno, Dani, Ryan, Carla und Jacob - jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit und einzigartigen Fähigkeiten, die mit dem brandneuen Skill-Cards-System individuell angepasst werden können.



Da die Stadt aufgrund eines tödlichen Virus unter Quarantäne steht, liegt es an den irgendwie immunen Schlächtern, sich auf eine epische Pulp-Reise zu begeben, zahlreiche verrückte Charaktere zu treffen und bekannte Orte wie Beverly Hills, Venice Beach und Santa Monica zu erkunden, um die Wahrheit hinter dem Ausbruch aufzudecken und herauszufinden, in wen oder was sie verwandelt wurden.



Das Zerhacken von Zombies hat noch nie so viel Spaß gemacht, und dank des F.L.E.S.H.-Systems (Fully Locational Evisceration System for Humanoids) von Dambuster, das die Zerstückelung herrlich blutig macht, werden die Spieler das wirklich sehen und fühlen. Um dieses Gemetzel so abwechslungsreich wie möglich zu machen, bietet das Abenteuer tonnenweise Waffen, Mods und Fertigkeiten, die eine vollständige Personalisierung und verrückte Builds ermöglichen.



Es gibt Dutzende von verschiedenen Zombie-Typen, alle mit eigenen Mutationen, Angriffen und LA-typischen Variationen. Und wenn die Spieler eine helfende Hand brauchen, sorgt der spannende Koop-Modus (bis zu drei Spieler) für einen langen Aufenthalt in der Stadt der Engel.

Quelle: DeepSilver