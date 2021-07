DayZ Update 1.13 beschert uns neue Waffe XBU TNT2808 am Di, 13.07.2021, 20:45 Uhr

Ab sofort steht auf allen Plattformen das Update 1.13 für DayZ zur Verfügung. Neben Verbesserungen und Anpassungen ist die größte Neuerung wohl eine neue legendäre Waffe. Wir fassen zusammen, was ihr auf der Xbox One nun erwarten könnt.

Mit der neue M16-A2 Assault Rifle steht eine neue Waffe bereit. Die verfügt über einen ikonischen 3-Schuss-Burst-Modus und nutzt Standard-Munition des Typs 5.56x45mm. Die meisten M4-A1-Magazine sind mit der Waffe kompatibel.

Aber das ist noch nicht alles. Auch neue Waffenerweiterungen sind enthalten. Etwa die brandneue ATOG 6x48-Optik und zwei neue Magazine: eins mit 45 Schuss für die KA-74 Rifle und eins mit beeindruckenden 60 Kugeln, standardisiert für 5.56x45mm-Waffen.

Auch an der Balance wurde geschraubt. Der Bewusstlos-Zustand während Schusswaffenkämpfen wurde in der Länge angepasst und hängt fortan vom Kaliber ab, mit dem das Ziel ausgeknocked wurde. Die Schadenszonen der Spieler wurden ebenfalls angepasst, was die Chance auf doppelte Bestrafungen abmildert. Auch die Stärke von Polizei- und Plattenrüstungen wurde heruntergeschraubt; sie sind nun weniger haltbar und erfordern höhere Reparaturkosten.

Die KI der Infizierten wurde überarbeitet, es kommen zudem neue Arten von Infizierten hinzu. Weitere Veränderungen machen Schleichangriffe wichtiger, ihr könnt Attacken von Infizierten blocken, sie schlagen weniger schnell zu und lassen eher auch mal bewusstlose Spieler in Frieden - die Schleife aus "Aufwachen - bewusstlos werden" sollte damit durchbrochen werden.

Zuletzt fügt das Update die Möglichkeit hinzu, dass sich Wunden infizieren. Ihr müsst sie dann desinfizieren oder mit Antibiotika behandeln, je nach Art der Wunde. Auch eine neue Form des Fiebers kommt hinzu, die während einer Erkältung auftreten kann.

Quelle: Bohemia Interactive