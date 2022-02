Daymare: 1994 Sandcastle soll dieses Jahr erscheinen XBU MrHyde am Fr, 18.02.2022, 10:30 Uhr

Der Publisher Leonardo Interactive und Entwickler Invader Studios planen, in diesem Jahr das Prequel Daymare: 1994 Sandcastle auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam zu veröffentlichen. Natürlich werden wieder die bekannten Horrorelemente der 90er Jahre in dem Titel verarbeitet. Es wird bekannte wie auch neue Charaktere geben, viele Feinde und Puzzle-Elemente, in der man die Umgebung nutzen muss.

Quelle: Leonardo Interactive