Das wird in der Life is Strange: Remastered Collection besser XBU MrHyde am Mi, 26.01.2022, 15:15 Uhr

Square Enix präsentiert eine fünfminütige Vorschau auf die kommende Life is Strange: Remastered Collection, die die überarbeiteten Versionen der ersten zwei Spiele der preisgekrönten Reihe enthält. Spieler können die beliebten Protagonistinnen Max und Chloe auf Xbox One, PS4, GeForce Now, PC (Steam) und Google Stadia ab dem 1. Februar mit aktualisierten Charaktermodellen, verbesserter Motion-Capture-Technik und weiteren Features erleben.



Im Video werden folgende Verbesserungen vorgestellt:

Rendering jetzt in nativer 4K-Auflösung in Unreal 4, mit neu gestalteter Beleuchtungstechnik

Neue und aktualisierte, 4K-ready Charaktermodelle mit erhöhter Polygonanzahl

Emotionalere und ausdrucksstärkere Animationen für alle Charaktermodelle, natürlichere Haarbewegung und überarbeitete Darstellung für Tränen, Verletzungen und mehr

Max Tränen und Mimik sind dank überarbeiteter Spezialeffekte im Gesicht detaillierter

Überarbeitete Gesichtsausdrücke und Augenpartien bei Nathan und Chloe

Durchgängig neue Animationen für die Lippensynchronisation

Neue und aktualisierte Landschaftsmaterialien für Spiegelung und Textur

Überarbeitete Modelle und Materialien für wichtige Gegenstände, z.B. der Eimer im Bad

Die Life is Strange: Remastered Collection ist ab dem 1. Februar 2022 für PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, PC (Steam) sowie Google Stadia erhältlich. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One sind kompatibel mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S und können auch auf diesen Plattformen erworben werden. Die Nintendo Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Quelle: Square Enix