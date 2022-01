Das sind die Neuheiten für den Xbox Game Pass für Ende Januar 2022 XBU ringdrossel am Mi, 19.01.2022, 10:15 Uhr

Microsoft hat noch eine Reihe von Spielen für den Rest des Januars 2022 für den Game Pass angekündigt. Darunter befinden sich Death's Door, Rainbow Six Extraction und die Hitman-Trilogie.

Hier die komplette Liste der Neuzugänge:

Jetzt verfügbar - Nobody Saves the World (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

20. Januar - Death's Door (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

20. Januar - Die Hitman-Trilogie (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

20. Januar - Pupperazzi (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

20. Januar - Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Cloud, Konsole und PC)

20. Januar - Windjammers 2 (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

27. Januar - Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Konsole und PC)

Quelle: Microsoft