Das sind die neuen Titel für den Xbox Game Pass im August 2023 XBU ringdrossel am Mi, 16.08.2023, 09:45 Uhr

Microsoft hat für den August ein paar besondere Leckerbissen für den Xbox Game Pass in Planung. Darunter das neue Sci-Fi-Rollenspiel Everspace 2 und Sea of Stars, welches eine Hommage an Spiele wie Chrono Trigger darstellt.

Das sind die Neuzugänge, die euch im August erwarten:

Jetzt erhältlich: Everspace 2 (Cloud, Xbox Series X|S)

17.08.23: Firewatch (Cloud, Konsole, PC)

18.08.23: The Texas Chain Saw Massacre (Cloud, Konsole, PC)

29.08.23: Sea of Stars (Cloud, Konsole, PC)

05.09.23: Gris (Cloud, Konsole, PC)

