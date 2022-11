Das sind die Charaktere in The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me XBU MrHyde am Di, 08.11.2022, 10:15 Uhr

Bandai Namco Europe stellt im neuen Trailer zu The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me die Charaktere des Spiels genauer vor. Fans spielen im neuen Teil der Anthologie-Serie die fünf Mitglieder der Lonnit Entertainment Crew, die im tödlichen Katz-und-Maus-Spiel des Besitzers des World’s Fair Hotel gefangen sind. Spielerinnen und Spieler können dabei durch ihre Entscheidungen im Verlauf des Spiels das Schicksal der Charaktere bestimmen, einen Blick auf die dunkle Zukunft der Crew werfen und letztendlich darüber entscheiden, wer am Ende rauskommt oder für immer im Hotel gefangen sein wird.



THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: THE DEVIL IN ME wird am 18. November 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam erscheinen.

Quelle: Bandai Namco Entertainment Inc.