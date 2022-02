Das Silk-Sonic-Duo spielt bald in Fortnite XBU MrHyde am Mo, 07.02.2022, 10:45 Uhr

Epic Games gibt bekannt, dass in Zusammenarbeit mit Atlantic Records das Grammy-nominierte R&B Duo Silk Sonic bestehend aus Bruno Mars und Anderson .Paak im Zuge der Ikonen-Reihe in Fortnite landen. Ab dem 11. Februar 2022 um 01 Uhr können sich Fans auf neue, von den Styles der beiden Sänger inspirierte Outfits freuen und einen neuen Radiosender genießen. Zusätzlich findet bereits im Vorfeld der Silk Sonic Cup statt.



Die weiteren Infos:



Mit dem Silk-Sonic-Set kommen nun die Outfits „Bruno Mars“ und „Anderson .Paak“, mit passenden Accessoires ins Spiel. So wird beispielsweise die Spitzhacke „Soundzepter“ zusammen mit dem Outfit „Bruno Mars“ verkauft und ermöglicht es – passend zum zeitlosen Entertainer des Duos – ein Mikro auszupacken und es anschließend als Rücken-Accessoire zu tragen. Auch das Outfit „Anderson .Paak“ hat ein entsprechendes Rücken-Accessoire. Der elegante Showmaster gibt mit der „Takt-Trommel“ den Rhythmus vor und beweist Stilsicherheit mit der Spitzhacke „Bumm-Bapp“ Beide Outfits gibt es in alternative Versionen, die auch reaktive Features enthalten. Das neue Emote „Freie Schritte“ gibt der eigenen Spielfigur die richtigen Moves zu den Outfits.



Bruno Mars selbst äußert sich positiv zur kommenden Zusammenarbeit: „Als Fortnite mich fragte, ob ich ein Outfit für das Spiel entwerfen wolle, fragte ich: ‚Sind CGI-Muskeln vom Tisch?‘, sie sagten ‚Nein‘. Ich sagte: ‚Abgemacht. Wir sehen uns auf der Insel.‘“





Wer nicht genug von der Musik des Duos bekommen kann, darf sich ab dem 11. Februar 2022, um 01 Uhr auf das neue Icon Radio in Fortnite freuen, das Songs von Künstlern der Ikonen-Reihe spielt. Zum Start des Senders werden Songs von Silk Sonic, Bruno Mars und Anderson .Paak (mit Bootsy Collins als Host) gespielt und können auf jeder Spritztour mit einem Fahrzeug angehört werden.



Bootsy Collins freut sich ebenfalls über die Möglichkeit mit Fortnite zusammenzuarbeiten: „Früher war ich verrückt nach Arcade-Spielen, daher ist es sehr aufregend, die Welten der Musik und des Spielens mit Fortnite zu verbinden - beide Welten bieten den Fans eine großartige Möglichkeit, zusammenzukommen und zu entspannen.“



Alle, die nicht bis zum 11. Februar warten können, haben zudem die Möglichkeit, am 07. Februar im Silk Sonic Cup anzutreten, um eine Chance zu erhalten, die Outfits und Accessoires freizuschalten, bevor diese im Item-Shop verfügbar sind. Wer mindestens acht Punkte verdient, erhält zudem das Spraymotiv „Silk Sonic“.

Quelle: Epic Games