Das ist das Gameplay von HYENAS in der Closed Beta

SEGA und Creative Assembly gewähren einen Einblick in die geschlossene Beta von HYENAS, die vom 31. August bis zum 11. September 2023 stattfindet. In dem dreiminütigen Video wird das Gameplay im Detail erklärt.



Dieses Video führt durch die erforderlichen Schritte, um dir einen Vorteil gegen feindliche Hyänen und MURFS zu verschaffen, und zeigt ein Szenario, dem du auf deinen Plünderraubzügen begegnen kannst. Rüste dich aus, such dir ein neues Ziel auf der Karte und entscheide, ob du heimlich vorgehen oder einfach darauf verzichtest und alle auf deine beeindruckende Präsenz aufmerksam machst.

Quelle: SEGA