Das ID@Xbox Summer Game Fest Demo-Event startet Dienstag in die zweite Runde XBU TNT2808 am So, 13.06.2021, 16:30 Uhr

Bereits zum zweiten Mal können wir im Zuge des ID@Xbox Summer Game Fest Demo-Events in diesem Sommer ein paar kommende Indie-Spiele austesten, die für die Xbox One und Xbox Series X/S in hoffentlich nicht allzu naher Zukunft erscheinen werden.

Vom 15. bis zum 21. Juni könnt ihr über 40 Demos spielen - schnell sein lohnt sich also. Bedenkt bitte, dass die Demos also nur in diesem Zeitraum zur Verfügung stehen werden. Außerdem handelt es sich oft um Spiele in einem frühen Stadium - seht es also all eine Art Reinschnuppern an, nicht als Indikator für das finale Spiel.

Feedback wird von den Entwicklerinnen und Entwicklern übrigens gerne gesehen. Scheut euch also nicht, sie nach dem Austesten via Studiowebsite oder Social Media zu kontaktieren und eure Meinung mitzuteilen - Feedback ist doch immer gern gesehen, um Spiele noch besser zu machen.

Eine vollständige Liste der Spiele, die ihr ab dem 15. Juni austesten könnt, haben wir noch nicht für euch, da müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Bereits angekündigt sind aber diese fünf spannenden Titel:

Sable

Lake

The Rifbreaker

Echo Generation

Tunic

Quelle: Microsoft