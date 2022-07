Das Capcom 2nd Arcade Stadium ist eingetroffen XBU MrHyde am So, 24.07.2022, 12:00 Uhr

Für Xbox One und weitere Plattformen ist seit dem Wochenende das Capcom 2nd Arcade Stadium mit 32 Capcom-Klassikern verfügbar. Hier sind alle Informationen und ein Trailer für euch:



Capcom Arcade 2nd Stadium ist vollgepackt mit aufregenden Features und einer großen Auswahl an Gameplay-Optionen, die es Spielern ermöglichen, ihr Spielerlebnis voll und ganz ihren Vorlieben anzupassen.

Online-Ranglisten: Wer schafft’s auf die vorderen Plätze? Spieler*innen messen sich mit den Besten der Besten, und kämpfen um ihren Platz auf den Ranglisten.

Bildschirmeinstellungen: Mit der großen Auswahl an Bildschirmeinstellungsmöglichkeiten (z.B. normal, Arcade, Full Screen), Filtern, Automatengehäusedesigns und Bildschirmrahmen kommt das perfekte Spielhallenerlebnis nach Hause.

Gameplay-Optionen: Dank der vielen Einstellungsmöglichkeiten lässt sich das Spielerlebnis an alle Vorlieben anpassen – wie etwa die Spielgeschwindigkeit (von “sehr langsam” bis “sehr schnell”) oder Schwierigkeitsgrade. Spieler*innen können sich so noch größeren Herausforderungen stellen, oder das Spielgeschehen etwas vereinfachen, um durch ganz besonders schwierige Passagen und Levels zu kommen.

Zurückspulen: Ob Fehler oder Perfektion – das Rewind-Feature lässt Spieler*innen in allen 32 Spielen zehn Sekunden zurückspulen, so dass sie einen neuen Versuch starten können.

Unverwundbarkeitsmodus: Alle Titel lassen sich in einem unverwundbaren Zustand spielen – erhältlich als kostenloser DLC!

Capcom Arcade 2nd Stadium bietet Spieler*innen die Flexibilität, um ihre Spielesammlungen ganz nach ihren Bedürfnissen aufzubauen. Jeder Titel ist einzeln erhältlich, oder alle 32 Spiele zusammen im “Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle”. Ebenfalls wird das Capcom Arcade 2nd Stadium: „Mini-Album Bundle“ auf Steam erhältlich sein, und alle 32 Titel samt Soundtracks aus der Collection und einem besonderen Medley bieten.



Zudem gibt’s tonnenweise Bonusinhalte. Alle Spieler*innen erhalten kostenlos SONSON, den 2D Side-Scrolling-Plattformer aus dem Jahr 1984. Spieler*innen können das „Special Display Frames Set“ kostenlos zwischen dem 22. Juli und 5. August 2022 herunterladen. Spieler*innen, die Capcom Arcade 2nd Stadium vorbestellen oder vor dem 5. August 2022 erwerben erhalten das “Display Frames Set 1,” das Zugriff auf 32 Titel-spezifische Rahmen gibt, mit denen sich die virtuellen Spielautomaten nach Belieben verschönern lassen. Zudem erhalten Spieler*innen, die die Capcom Fighting Collection™ vorbestellen oder vor dem 30. September 2022 erwerben, als Bonus in Capcom Arcade 2nd Stadium Three Wonders, das drei Arcade-Spiele in einem vereint.



Obendrein dürfen sich Capcom Arcade™ Stadium-Spieler*innen auf Bonusinhalte freuen, darunter Anleitungskarten-Hintergründe (für Spieler*innen, die zumindest einen Capcom Arcade Stadium -Titel erworben haben) und können im Titelauswahlmenü Licht und Musik zum Erscheinungsbild des originalen Capcom Arcade Stadium ändern (für Spieler*innen mit Capcom Arcade Stadium-Spielständen).



Die komplette Liste der in Capcom Arcade 2nd Stadium enthaltenen Spiele:

1943 Kai - Midway Kaisen -

BLOCK BLOCK

KNIGHTS OF THE ROUND

MAGIC SWORD

THE KING OF DRAGONS

VAMPIRE SAVIOR - The Lord Of Vampire -

BLACK TIGER

Capcom Sports Club

DARKSTALKERS - The Night Warriors -

ECO FIGHTERS

Gan Sumoku

Hissatsu Buraiken

HYPER DYNE SIDE ARMS

HYPER STREET FIGHTER II - The Anniversary Edition -

LAST DUEL

MEGAMAN 2 - THE POWER FIGHTERS -

MEGAMAN - THE POWER BATTLE -

NIGHT WARRIORS - Darkstalkers’ Revenge -

Pnickies

Rally 2011 LED STORM

SATURDAY NIGHT SLAM MASTERS

SAVAGE BEES

SONSON

STREET FIGHTER

STREET FIGHTER ALPHA 2

STREET FIGHTER ALPHA 3

Street Fighter Alpha - Warriors’ Dreams -

SUPER GEM FIGHTER - MINI MIX -

SUPER PUZZLE FIGHTER II TURBO

The Speed Rumbler

THREE WONDERS

Tiger Road

Quelle: Capcom