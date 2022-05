Dark Envoy soll dieses Jahr für Konsolen kommen XBU MrHyde am Do, 05.05.2022, 16:50 Uhr

Asmodee Digital hat bekannt gegeben, dass er Dark Envoy veröffentlichen wird, ein von Event Horizon entwickeltes RPG ganz im Zeichen von Waffen und Hexerei. Die Veröffentlichung des Spiels für PC und Konsole ist 2022 vorgesehen. Es kann im Einzelspielermodus oder als Online-Co-op für bis zu 2 Spieler gespielt werden.



Dark Envoy ist ein RPG-Abenteuer ganz im Zeichen von Waffen und Hexerei, das taktische Kämpfe in Echtzeit und Online-Co-op bietet. Das Spiel verbindet eine faszinierende, nicht lineare Story und taktischen, gruppenbasierten Kampf mit dynamischem Gameplay und hochwertigsten Visuals und Effekten. Es vermischt moderne Konzepte mit klassischen Genre-Themen und kreiert so ein außergewöhnliches und einzigartiges RPG-Erlebnis.



In Dark Envoy werden Spieler zu Malakai und Kaela, zwei Kinder von Kriegsflüchtlingen. Die beiden erleben täglich neue Abenteuer, während sie uralte Relikte und längst vergessene Orte aufspüren. Schon bald aber müssen sie lernen, wie sie im Chaos des Kriegs überleben können – Blut und Schicksalsschläge besiegeln den Beginn ihrer wahren Reise.



„Wir freuen uns sehr, mit dem enorm talentierten Team von Event Horizon zusammenzuarbeiten, um Dark Envoy zu veröffentlichen, ein innovatives taktisches RPG“, berichtete Nicolas Godement, Head of Operations bei Asmodee Digital. „Wir erweitern unsere Kategorien mit neuen Genres und für neue Publikumsgruppen und hier passt Dark Envoy perfekt zu unserem Wunsch, Spielern immer abwechslungsreichere und immersivere Gaming-Erlebnisse zu bieten. Wir freuen uns, dass wir Spielern die einzigartige Welt von Dark Envoy eröffnen können und Event Horizon auf dieser Reise unterstützen dürfen.“



„Für Dark Envoy haben wir einen Verlag gesucht, der unseren Respekt für die Gaming-Community teilt und bereit ist, mit den Gameplay-Mechanismen zu experimentieren, um neue Möglichkeiten für das RPG-Genre zu finden“, erklärte Krzysztof Monkiewicz, CEO von Event Horizon. „Bei Asmodee Digital dreht sich alles um die Bereitstellung hochwertigster Unterhaltung und diese Einstellung passt perfekt zu unserer Mission, unsere Spiele zu einem einzigartigen Erlebnis für alle Spieler zu machen.“

Quelle: Asmodee Digital