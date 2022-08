Cult of the Lamb wartet schon auf euch XBU MrHyde am Mo, 08.08.2022, 18:00 Uhr

Das Spiel Cult of the Lamb klingt friedlich, so lammfromm ist es aber nicht. In dem Spiel wird ganz schön ausgeteilt und zerstört, wie das folgende Video zeigt. Der Titel kann für 24,99 Euro hier im Microsoft Store vorbestellt werden und ist ab Donnerstag dann spielbereit.

Quelle: Devolver Digital