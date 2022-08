Cult of the Lamb freut sich über eine Million Spieler XBU MrHyde am Sa, 20.08.2022, 17:00 Uhr

Das Entwicklungsteam von Massive Monster und Devolver Digital verkünden voller Freude, dass Cult of the Lamb in der ersten Woche eine Million Anhängerinnen und Anhänger um sich scharen konnte. Das Erscheinen von Cult of the Lamb wurde von der Fachpresse voller Lob begrüßt.



Die Gemeinde hat jedoch auch Sorgen und so berichten Stimmen aus der Community von bösartigen Bugs und verfluchten technischen Problemen, die exorziert werden müssen. Massive Monster hören aufmerksam zu und tauschen sich mit der Community aus. Das Team arbeitet bereits emsig an einer Vielzahl von Fixes und Verbesserungen, um so viele Probleme wie möglich, so schnell wie möglich zu beheben.

Quelle: Devolver Digital