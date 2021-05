Crossbow Crusade ab heute auf Xbox One erhältlich Amortis am Mo, 31.05.2021, 17:15 Uhr

Du bist der legendäre Monsterjäger auf einer Mission, um das Gemetzel durch das Tote Königreich zu überleben. Nur mit einer vertrauenswürdigen Armbrust und einem altmodischen Trenchcoat bewaffnet, muss man den Darm eines sterbenden Landes erreichen, das voller Horden blutgetränkter Monster ist. Diese Schurken müssen gejagt werden! In Crossbow Crusade finden Sie alles, was Sie von Klassikern der sofortigen Plattform benötigen - herausfordernde Feinde, hartes und lohnendes Kampfsystem, Pixelkunst im Stil der 90er Jahre und reaktionsschnelle Steuerelemente. All diese Funktionen sorgen für ein großartiges Plattformerlebnis, das sowohl für neue Spieler als auch für Genre-Veteranen geeignet ist!

Quelle: