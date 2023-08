Crimson Desert zeigt sich im neuen Gameplay-Trailer XBU MrHyde am Mi, 23.08.2023, 20:00 Uhr

Pearl Abyss hat während der gamescom Opening Night Live in Köln neues Gameplay aus Crimson Desert vorgestellt. Die Show wurde live an Millionen Zuschauer ausgestrahlt. Der neue Crimson Desert-Trailer mit 4K-hochqualitativem Gameplay zeigt signifikante Fortschritte in der Entwicklung seit dem Debüt 2020. Das Video stellt die Geschichte des Hauptcharakters, Kliff, vor, der Geschehnisse in der Region „Hernand“ untersucht und sich auf eine Erkundungsreise durch eine große, offene Welt begibt.



Das Video zeigt realistische und außergewöhnliche grafische Qualität, wobei immersives Gameplay in einer weitläufigen offenen Welt voller großer Regionen und Städten hervorgehoben wird. Weitere Highlights sind die Umgebung und NPC-Interaktionen, Motion-Capture-Kämpfe und Action-Szenen, die ein Gefühl von Realismus und verbessertem Gameplay bieten.



Der Trailer zeigt verschiedene Kämpfe, darunter Bosskämpfe, Duelle und Kämpfe gegen große Gegnergruppen. Mechaniken und Techniken, die im Trailer zum Einsatz kommen, sind Hand-to-Hand-Combat, Wrestling Moves und das clevere Nutzen von Gegenständen und der Umgebung. Der Trailer hat zudem auch spektakuläres Skydiving, Charaktere, die Gebäude und Bäume erklimmen, hohe Barrieren überspringen und verschiedene Minispiele, wie Angeln, Arm-Wrestling und Pferde zähmen, im Angebot.



Crimson Desert wird auf der patentierten Next-Gen „BlackSpace Engine” von Pearl Abyss entwickelt und ist ein Open-World-Action-Adventure. Mit einem spannenden Setting und realistischen Charakteren, erzählt Crimson Desert die Geschichte von Söldnern, die auf dem großen Kontinent Pywel ums Überleben kämpfen. Pearl Abyss möchte ein einzigartiges Gameplay-Erlebnis liefern und strebt einen gleichzeitigen, weltweiten Release auf Konsole und PC an.

Quelle: Pearl Abyss