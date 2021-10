Cricket 22 schlägt ab November auf Konsolen auf XBU TNT2808 am Do, 07.10.2021, 13:00 Uhr

Falls ihr nach einer offiziellen Cricket-Simulation gesucht habt, hier kommt sie: Am 25. November erscheint Cricket 22: The Official Game of The Ashes für PC, Xbox One und Xbox Series X/S sowie PlayStation-Konsolen.

Cricket 22 umfasst nicht nur das traditionelle Ashes-Turnier, sondern wurde mit zahlreichen zusätzlichen Lizenzen ausgestattet und stark erweitert. Cricket-Fans erleben das australische Big Bash T20, das innovative The Hundred in England und die tropische CPL der Karibik – und ziehen mit vollständig lizenzierten Teams aus Australien, England, den Westindischen Inseln, Neuseeland und Irland in den internationalen Wettbewerb.

Big Ants Einsatz für Gleichberechtigung und gleichwertige Repräsentation sorgen zudem dafür, dass die Spiele der Männer als auch die der Frauen in Cricket 22 enthalten sind.

Angeregt durch das Feedback der Fans bietet Cricket 22 eine Reihe von Innovationen:

Neue Bowling- und Fielding-Steuerung: Ganz gleich, ob es sich um einen schnellen Bouncer oder das satte „Snap“ handelt, das man hört, wenn man den Ball vom Infield zu einem präzisen Run Out befördert: Cricket 22 bringt eine verbesserte, direktere Steuerung, mit deren Hilfe man sein bestes Cricket spielt.

Ganz gleich, ob es sich um einen schnellen Bouncer oder das satte „Snap“ handelt, das man hört, wenn man den Ball vom Infield zu einem präzisen Run Out befördert: bringt eine verbesserte, direktere Steuerung, mit deren Hilfe man sein bestes Cricket spielt. Tiefgehender Story-Karrieremodus – Die Fans haben die Kontrolle auf und neben dem Spielfeld. Es werden Trainings und Pressekonferenzen selbstständig geleitet, während sich um Verletzungen gekümmert werden muss, was schließlich über den Weg zum internationalen Ruhm entscheidet.

– Die Fans haben die Kontrolle auf und neben dem Spielfeld. Es werden Trainings und Pressekonferenzen selbstständig geleitet, während sich um Verletzungen gekümmert werden muss, was schließlich über den Weg zum internationalen Ruhm entscheidet. Die bisher zugänglichste Cricket -Simulation – Cricket 22 macht den Einstieg mit einer komplett überarbeiteten Reihe von Tutorials und einer neuen Benutzererfahrung für Einsteiger einfacher als je zuvor. Cricket 22 ist die umfassendste Simulation des Sports, die Big Ant je entwickelt hat, und dank der neuen Tutorials werden auch Neulinge in kürzester Zeit wie Profis schlagen und bowlen können.

– macht den Einstieg mit einer komplett überarbeiteten Reihe von Tutorials und einer neuen Benutzererfahrung für Einsteiger einfacher als je zuvor. ist die umfassendste Simulation des Sports, die je entwickelt hat, und dank der neuen Tutorials werden auch Neulinge in kürzester Zeit wie Profis schlagen und bowlen können. Neue Kommentatoren : Cricket 22 bietet ein Team hochkarätiger Kommentatoren wie Michael Atherton, Ian Healy, Mel Jones, Alison Mitchell und David Gower. Jeder Shot wird mit mehr Tiefe und besseren Analysen als je zuvor kommentiert – und erstmalig in einem Sportspiel gibt es ein reines Frauen-Kommentatoren-Team, was die Repräsentation von Frauen in der Cricket 22 -Erfahrung weiter ausbaut.

: bietet ein Team hochkarätiger Kommentatoren wie Michael Atherton, Ian Healy, Mel Jones, Alison Mitchell und David Gower. Jeder Shot wird mit mehr Tiefe und besseren Analysen als je zuvor kommentiert – und erstmalig in einem Sportspiel gibt es ein reines Frauen-Kommentatoren-Team, was die Repräsentation von Frauen in der -Erfahrung weiter ausbaut. Das schönste Cricket aller Zeiten – Cricket 22 nutzt die Möglichkeiten der neuen Hardware-Generation voll aus. Das Spiel wird nicht nur blitzschnell geladen, so dass man schneller als je zuvor ins Geschehen eintauchen kann, es enthält auch eine Reihe grafischer Updates, darunter Echtzeit-Raytracing-Elemente, die dazu beitragen, dass dies visuell das bislang realistischste Cricket-Spiel ist.

"Die Zahl der Cricket-Fans, die uns nach den Plänen für die nächste Cricket-Generation gefragt haben, war überwältigend", so Ross Symons, CEO von Big Ant. "Und wir sind begeistert von dem, was wir mit Cricket 22 anbieten können. Es handelt sich um unsere fünfte Cricket-Simulation und stellt die Summe all dessen dar, was wir im letzten Jahrzehnt und darüber hinaus gelernt haben. Wir haben die leidenschaftlichsten Fans und wir können es kaum erwarten, den neuen Titel in ihre Hände zu legen."

Russell James, ECB-Direktor für Vertrieb und Marketing über die Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr über die erneute Partnerschaft mit Big Ant für das äußerst spannende Spiel Cricket 22. Cricket ist ein Spiel für jedermann, und egal, ob man sich der Herausforderung stellt, einen Ashes-Test zu spielen oder in The Hundred gegen die besten weiblichen und männlichen White-Ball-Cricketspieler der Welt anzutreten, Cricket 22 bietet alles, was sich Cricket-Fans wünschen."

"Cricket Australia ist stolz darauf, erneut mit dem australischen Spieleentwickler Big Ant Studios zusammenzuarbeiten, um unseren leidenschaftlichen Fans ein solch visuell realistisches Videospiel zu bieten", so Nick Hockley, CEO von Cricket Australia. "Die Ashes sind eine der größten Rivalitäten im Weltsport und wir können es kaum erwarten, das Cricket-Spiel mit Cricket 22 einem neuen Publikum nahezubringen."

Cricket 22 kann ab Mitte Oktober 2021 auf Steam, PlayStation und Xbox vorbestellt werden. Wer das Spiel in diesem Zeitraum vorbestellt, bekommt außerdem THE NETS CHALLENGE, die den Fans einen frühen Zugang zu einem Teil des Cricket 22-Spielerlebnisses gewährt – einschließlich Netz- und Trainingsspielen.

Fans, die das Spiel auf PlayStation 4 und Xbox One kaufen, erhalten zudem ein kostenloses Upgrade für die neue Hardware-Generation, sobald sie diese erwerben.

Cricket 22 erscheint am 25. November 2021. Die Fassung von Cricket 22 für Nintendo Switch folgt im Januar 2022.

Quelle: Nacon