Corsairs: Battle of the Caribbean setzt 2024 die Segel XBU MrHyde am So, 04.06.2023, 15:30 Uhr

Das Spiel Corsairs: Battle of the Caribbean wird im kommenden Jahr für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen. Das Strategiespiel kommt aus dem Hause Microids und soll euch eine Kampagne und weitere Spielmodi bieten.



Elliot Grassiano, COO & DGA von Microids, sagt dazu: "Corsairs nimmt einen besonderen Platz sowohl im Genre als auch in der Geschichte von Microids ein. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Essenz des Spiels zu bewahren und gleichzeitig bedeutende Verbesserungen einzuführen, um diese kultige Franchise wiederzubeleben. Wir freuen uns darauf, diese Erfahrung neuen Spielern zugänglich zu machen und die Begeisterung der nostalgischen Fans, die sich vor zwei Jahrzehnten auf das Abenteuer Corsairs eingelassen haben, neu zu entfachen."

Quelle: Microids