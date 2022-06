COCOON verzaubert eure Sinne

Wenn der Lead Gameplay Designer von LIMBO und INSIDE, Jeppe Carlsen, ein neues Spiel ankündigt, kann man von einem atmosphärischen Titel ausgehen. Und genau das ist auch COCOON, das uns direkt mit einem Gameplay-Trailer vorgestellt wurde.

In diesem neuen Abenteuer begebt ihr euch auf eine surreale Reise durch die verschiedensten Welten, um ein kosmisches Mysterium zu enträtseln. Wann das Spiel genau erscheint, ist derzeit nicht bekannt, es sollte aber innerhalb der nächsten 12 Monate soweit sein. Dann erscheint das Spiel konsolen-exklusiv auf Xbox Series X/S und Xbox One, auf Windows PCs, ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Quelle: Microsoft