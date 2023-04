Closer the Distance soll noch dieses Jahr erscheinen XBU MrHyde am Fr, 14.04.2023, 15:30 Uhr

Das Multiplattform-Unternehmen Skybound Entertainment enthüllt Closer The Distance, eine narrative Lebenssimulation vom preisgekrönten Indie Studio Osmotic Games. Das Spiel erscheint später in diesem Jahr für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Steam.



Spielende übernehmen in Closer The Distance die Rolle von Angela, die kürzlich bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Als sie in einem Zwischenreich erwacht, kann sie von dort das kleine, gemütliche Dorf Yersterby, in dem sie gelebt hatte, beobachten. Schnell stellt sie fest, dass sie mit den Einwohnern verbunden ist und entschließt sich dazu, den Individuen dabei zu helfen, über ihren Tod hinweg zu kommen.



Jeder Charakter, mit dem Angela interagieren kann, ist detailreich simuliert – mit eigenen emotionalen Zuständen, Wünschen, Erinnerungen und ihren jeweiligen Beziehungen zu anderen Dorfbewohnern. Die komplexen Charaktere entwickeln sich mit der Zeit durch ihre Interaktionen immer weiter – egal ob mit oder ohne Angelas Unterstützung.



Durch ihre Interaktionen und Entscheidungen entdecken die Spielenden die Geschichte der Einwohner von Yesterby und welchen Einfluss Angela auf das Leben der unterschiedlichen Charaktere hatte. Jede Entscheidung hat einen tiefgreifenden Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte. Spielende werden feststellen, dass Entscheidungen in zwischenmenschlichen Beziehungen weitreichende Auswirkungen haben. Werden die Spielenden in der Lage sein, der Gemeinschaft von Yesterby bei der Erholung zu helfen und einen neuen Weg zu beschreiten?



„Closer The Distance ist eine wahrhaftig einzigartige Slice-of-Life-Sim, die existenziellen Fragen wie beispielsweise welchen Einfluss des Lebens Einzelner auf andere haben kann ergründet. Das Team von Osmotic hat eine einnehmende, gefühlvolle Geschichte erschaffen, die den Spielenden die Möglichkeit gibt, mit einer sorgfältig konstruierten Welt zu interagieren und die Charaktere wirklich zu beeinflussen,“ so Ian Howe, Managing Partner bei Skybound.



„Unser Studio wurde gegründet, um neue Wege zu gehen und komplexe Geschichten in Videospielen zu erschaffen. Nach unserem Erfolg mit unseren Debüttitel Orwell: Keeping an Eye On You haben wir uns gefragt, wie wir das Medium weiter voranbringen können,“ so Daniel Marx, CEO und Game Director von Osmotic Games. „Closer The Distance ist das Resultat. Hier verschmelzen Mechaniken aus Lebenssimulationen mit einer zum Nachdenken anregenden Geschichte, dank der wir unseren Spielenden ermöglichen, sich mit herausfordernden Themen auseinanderzusetzen, die mit einem Hauch von Hoffnung, Empathie und Freundlichkeit verknüpft sind,“ so Marx weiter.

Quelle: Skybound Games