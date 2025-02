Clair Obscur: Expedition 33 enthüllt neue Musik-Einblicke XBU ringdrossel am Fr, 21.02.2025, 11:30 Uhr

Sandfall Interactive und Kepler Interactive geben tiefe Einblicke in die musikalische Seele ihres kommenden RPGs Clair Obscur: Expedition 33. Ein neues Featurette und ein orchestrales Musikvideo zeigen die kreative Kraft hinter dem atmosphärischen Soundtrack.

Im "Behind the Music"-Video teilt Komponist Lorien Testard seine lebenslange Leidenschaft für Videospielmusik und wie er diese in die Fantasiewelt von Expedition 33 einfließen ließ. Auch Sängerin Alice Duport-Percier gibt spannende Einblicke in den Entstehungsprozess der vokalen Elemente.

Besonders beeindruckend: Das neu veröffentlichte Musikvideo zur orchestralen Version von "Alicia" - der Titelmelodie des Spiels. "Wir haben diese Version in drei unvergesslichen Tagen aufgenommen und gefilmt", schwärmt Testard. "Es ist eine riesige Freude, dass euch unsere Musik so gut gefällt."

Das reaktive rundenbasierte RPG verspricht mit seiner stimmungsvollen musikalischen Untermalung ein besonderes Spielerlebnis. Wer vorab in den kompletten Soundtrack reinhören möchte, kann dies bereits jetzt tun.

Quelle: Sandfall Interactive