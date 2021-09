Circuit Superstars schließt Partnerschaft mit Top Gear XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 10:30 Uhr

Lange hatten wir keine News mehr zu Circuit Superstars, was eigentlich letztes Jahr erscheinen sollte, nun aber für 2021 angekündigt ist und unter anderem auf der Xbox erscheinen soll. Dafür gibt es jetzt besagte Zusammenarbeit mit BBC Studios und Top Gear. Gemeinsam will man eine besondere Online-Version von "Star in a Reasonably Fast Car" zeigen, mit dabei sind Lando Norris und Roman Grosjean.

Der erste Teil der Videoreihe ist bereits erschienen, ihr könnt ihn natürlich in dieser News betrachten.

Unter den ersten Teilnehmern, die von der Liste voller Berühmtheiten aus der Welt des Motorsports und des eSports enthüllt wurden, befinden sich IndyCar- und ehemaliger FORMEL EINS-Fahrer Romain Grosjean und FORMEL EINS-Star Lando Norris sowie Teammitglieder aus seinem eSport-Team Quadrant.

"Wie jeder Rennspielfan wollte ich schon immer die Top Gear-Teststrecke fahren, und CIRCUIT SUPERSTARS lässt dies Realität werden. Die Konkurrenz ist hart, mit den besten Fahrern aus einer Reihe an Meisterschaften, und man hat nur eine Chance, die perfekte Runde zu fahren. Es wird spannend zu sehen, wer die Spitze der Bestenliste einnimmt", sagt Romain Grosjean.

Die Fahrer wetteifern um den ersten Platz auf der kultigen Bestenliste, um Champion zu werden und sich den Titel "BBC Top Gear x Circuit Superstars Star in a Reasonably Fast Car Invitational 2021" (kurz "BBCTGxCSSIARFCI2021") zu sichern.

Kommentiert werden die Übungsrunden sowie die getimte Runde von Jack Nicholls, der unverkennbaren Stimme des Motorsports. Nicholls ist in BBC Radio 5 Live, FORMULA 1, und Formula E zu hören, sowie in der Netflix-Reihe FORMULA 1: Drive to Survive.

"Ich freue mich sehr darauf zu sehen, wie unsere Fahrer sich halten", sagt Nicholls, während er einen tieferen Einblick in CIRCUIT SUPERSTARS bietet. "Lasst euch nicht davon täuschen, dass das Spiel niedlich aussieht. Dank der kurzen Rennstrecke und der Vogelperspektive werden unsere Wettkämpfer sich schwertun, die perfekte Runde zu fahren. Das wird ein erbitterter Wettstreit!"

Die Top Gear-Teststrecke wird in CIRCUIT SUPERSTARS enthalten sein, wenn das Spiel später in diesem Jahr erscheint. Dann können Spieler*innen testen, ob sie die Starbesetzung schlagen können.

Nach Veröffentlichung plant CIRCUIT SUPERSTARS weitere, speziell entwickelte Top Gear-Inhalte – weitere Details werden zukünftig bekannt gegeben.

Phil Elliott, Head of Square Enix Collective, beschreibt die Partnerschaft mit Top Gear und "Star in a Reasonably Fast Car" als die Verkörperung der Idee von CIRCUIT SUPERSTARS. "Die Kombination aus der Liebe fürs Fahren, Spaß mit Freunden und Familie sowie der Suche nach der perfekten Runde passt perfekt zu dem, was wir Spieler*innen rund um die Welt bieten möchten. Gibt es eine bessere Art, diese Kollaboration zu beginnen, als die Schlüssel an die besten Rennfahrer der Welt zu überreichen und sie auf der Strecke loszulassen?"

Jonathan Williams, Director of Commercial Brand Development bei BBC Studios sagt: "Bei Top Gear geht es um Freunde, Motoren und Herumalbern, und all das wird in dieser perfekten Partnerschaft in Circuit Superstars eingefangen und gefeiert. Die Liebe und Sorgfalt, die in CIRCUIT SUPERSTARS geflossen sind, waren sofort zu erkennen, als wir zum ersten Mal den Controller in die Hand nahmen und es ausprobierten. Jetzt können wir es kaum erwarten, dass Spieler*innen sich der Top Gear-Teststrecke stellen und ein paar Rekorde aufstellen!"

CIRCUIT SUPERSTARS befindet sich seit März in Early Access auf Steam und hat sein Fahrerlager und seine Fanbasis rund um die Welt ausgebaut. Das Entwicklerteam bei Original Fire Games in Vancouver konzentriert sich in Vorbereitung auf die Veröffentlichung auf mehreren Plattformen im Verlauf des Jahres auf die Verbesserung der Stabilität und das Feintuning.

CIRCUIT SUPERSTARS wird 2021 für PC, Xbox und PlayStation erscheinen und befindet sich derzeit in Early Access auf Steam.

Quelle: Square Enix