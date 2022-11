Chessarama soll 2023 erscheinen

Das brasilianische Indie-Studio Minimol Games freut sich, eine Partnerschaft mit der Play Magnus Group bekanntzugeben, dem Ausrichter des weltweit besten Online-Schachturniers, bei dem Chessarama einer der Hauptsponsoren der diesjährigen Veranstaltung sein wird. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Chessarama während der restlichen Veranstaltung im der Saison 2022 und der gesamten Saison 2023 ein offizieller Sponsor der prestigeträchtigen Champions Chess Tour der Play Magnus Group. Chessarama wird außerdem die chess24-Berichterstattung von der FIDE-Schachweltmeisterschaft sponsern.



Chessarama wird im dritten Quartal 2023 für PC und Konsolen erscheinen. Chessarama ist eine Sammlung origineller durch Schach inspirierter und rundenbasierter Spiele mit eigenen Regeln, Dioramen und Designs.



Sebastian Kuhnert, Chief Business Development Officer bei Play Magnus Group, äußerte sich dazu wie folgt:

„Wir freuen uns, diese Partnerschaft zwischen der Champions Chess Tour, dem größten Onlineschachturnier der Welt, und Chessarama, einem spannenden neuen Puzzlespiele für jeden und jede, bekannt zu geben. Chessarama gibt Schach- und Puzzlespielfans die Möglichkeit, ihr Köpfchen in einer neuen Welt der rundenbasierten Spiele auf die Probe zu stellen. Chessarama ist ein intelligentes und unterhaltsames Spiel. Wir können es kaum erwarten, den Spielern Chessarama zu präsentieren, und freuen uns auf die Veröffentlichung im Jahr 2023.“



Dazu CEO und Creative Director at Minimol Games Raphael Dias:

„Wir freuen uns enorm über diese Partnerschaft zwischen Chessarama und der Play Magnus Group. Wir verfolgen dasselbe Ziel, Schach für ein noch größeres Publikum zugänglicher und ansprechender zu machen. Chessarama wird ein großer Schritt in diese Richtung sein. Mit Chessarama möchten wir den Nutzern ein modernes Spielerlebnis verschaffen, wobei wir uns von Taktiken, Strategien und der Kultur des Schachs inspirieren lassen, um originelle Puzzle- und rundenbasierte Spiele in einem Paket bieten zu können. Die Champions Chess Tour - das weltweit innovativste neue Sportereignis der letzten Jahre - ist definitiv der beste Partner, um unser Spiel der Welt zu präsentieren.“

Quelle: Minimol Games