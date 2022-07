Chenso Club erscheint Anfang September XBU MrHyde am Fr, 29.07.2022, 11:00 Uhr

Für den 1. September 2022 wurde jetzt das Kampfspiel Chenso Club angekündigt. Es wird für Xbox One, Nintendo Switch, PC via Steam und PlayStation 4 digital in den Stores zum Preis von 14,99 Euro erscheinen. Hier ist ein kurzer Trailer zum Titel:

Quelle: Curve Games