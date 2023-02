Chef Life: A Restaurant Simulator ist ab sofort erhältlich XBU MrHyde am Do, 23.02.2023, 12:10 Uhr

NACON und Studio Cyanide veröffentlichen heute das neue LIFE-Simulationsspiel Chef Life: A Restaurant Simulator. Das Spiel ermöglicht es, in das Leben eines Restaurantbesitzers einzutauchen und mit genügend Erfolg die Auszeichnung des Guide MICHELIN zu erhalten. Es ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.



Eintauchen in den Kochalltag

Chef Life: A Restaurant Simulator ermöglicht realistisches Eintauchen in das Leben eines Restaurantbesitzers. Von der Auswahl der Zutaten über die Auswahl der Lieferanten bis hin zum Management der Brigade und der Dekoration der Küche bietet das Spiel ein Management- und Simulationserlebnis, das den Erwartungen angehender Köche entspricht.



Wie in der realen Welt ist die Vorbereitung auf die Ankunft eines anonymen Inspektors erforderlich, der über die Aufnahme in den berühmten Guide MICHELIN entscheidet. Um die Eminenz der Auszeichnungen des Guide MICHELIN getreu widerzuspiegeln, bietet Chef Life den ausgezeichneten Restaurants auch die Möglichkeit, im Spiel ein offizielles Outfit und eine Plakette zu erhalten, die mit der Auszeichnung verbunden sind.



Ein individuelles Restaurant

Um ein Restaurant ganz nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, haben die Restaurantmanager einen großen Entscheidungsspielraum. Die Dekoration des Speisesaals, die Anordnung der Gerichte und die Auswahl der Speisen spiegeln die eigene Persönlichkeit wider. Ganz gleich, ob ihr Ziel darin besteht, kulinarische Spitzenleistungen zu erbringen oder das Familienrestaurant zu sein, das ihre Nachbarschaft zum Leben erweckt, Chef Life: A Restaurant Simulator erfüllt die Wünsche von Feinschmeckern.



Ein Know-how zum Meistern

Die abwechslungsreichen und kultigen Rezepte fordern das gesamte Know-how in der französischen und italienischen Gastronomie heraus. Durch die Verbesserung ihrer einfachen Rezepte zu gastronomischen Gerichten, die Anpassung ihrer Speisekarte an die Jahreszeiten und die Erwartungen ihrer Kunden können die Fans ihre Ziele erreichen.



Nach der bekannten Methodik der anonymen Inspektoren des Guides werden zahlreiche Kriterien herangezogen, um die Exzellenz der Küche zu beurteilen, die auf der Auswahl der Produkte, der Beherrschung der kulinarischen Techniken und der Harmonie der Geschmäcker beruht. Darüber hinaus wird die gleichbleibende Qualität der den Kunden gebotenen Erfahrung bewertet.



Ein Sternerestaurant werden

Wenn das Restaurant den Anforderungen entspricht, besteht die Chance in den Guide MICHELIN aufgenommen zu werden. Diese erste Anerkennung belohnt das gute Management und die Qualität des Lokals. Danach ist es möglich, den Bib Gourmand anzustreben, eine offizielle Auszeichnung, die für diejenigen vergeben wird, deren Restaurant erschwingliche Preise bei hoher Qualität der Speisen bietet.

Quelle: Nacon