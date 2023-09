Charakter Nummer 20 in Street Fighter 6 verfügbar XBU MrHyde am Do, 28.09.2023, 14:00 Uhr

Die Geisterzeit steht bevor und damit der perfekte Zeitpunkt, um die unheimliche A.K.I. in Street Fighter 6 einzuführen, die ab sofort auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich ist. Spieler können die World Tour erkunden, um den 20. Meister im Einzelspielermodus zu finden, ihren Avatar im Battle Hub mit A.K.I.s gefährlich giftigen Moves ausstatten und in Fighting Ground gegen andere antreten.



Ab heute können Spieler A.K.I. freischalten, indem sie die Street Fighter 6 Deluxe Edition, die Ultimate Edition, den Year 1 Character Pass/Ultimate Pass besitzen oder kaufen bzw. alternativ A.K.I. einzeln für 350 Fighter Coins erwerben, inklusive A.K.I.s Outfit 1 und die Farben 1 & 2. Spieler können den neuen Charakter eine Stunde lang kostenlos testen, indem sie ein Rental Fighter Ticket einlösen, das im Fighting Pass im Spiel erhältlich ist.

Quelle: Capcom