CGI-Trailer zum Spiel Blood of Heroes

Der Actiontitel Blood of Heroes soll bald als Free-to-play auf diversen Plattformen erscheinen, darunter auf Xbox One und Xbox Series X. Blood of Heroes entspringt dem endlosen Hang der Menschheit zu Zerstörung. Jeder der Helden im Spiel ist ein Champion des Krieges, gefangen in einem ewigen Kreislauf des Chaos. Jeden Tag aufs Neue stehen sie wieder auf und kämpfen, um den unbarmherzigen Göttern ihren Wert zu beweisen und deren überirdische Gunst zu gewinnen.



Features:

Ein anspruchsvolles und komplexes Kampfsystem, in dem Skill alles ist und jeder Aspekt auf dem Schlachtfeld zählt, um den fähigsten Schädelspalter zu belohnen.

Die ersten Helden unterscheidet mehr als nur die Stats: Jeder von ihnen kann in den richtigen Händen allen Widrigkeiten zum Trotz siegreich aus dem Kampf hervorgehen, oder in ungeübten Händen gegen den schmächtigsten Gegner untergehen.

Drei Hauptmodi: In Duell wird ein Fremder zum 1v1 herausgefordert, in Rauferei schließen sich Spieler zwei weiteren Gleichgesinnten auf der Suche nach Ruhm an und in Herrschaft ist das taktische Geschick der ganzen Truppe gefragt.

Persönliche Arena-Gegenstände verwandeln das Lager der Spieler in die ultimative Kampfgrube, mitsamt Gameplay-verändernden Landschaften und monströsen Dekorationen.

Quelle: Vizor Games