Century: Age of Ashes bringt Drachen auf die Xbox XBU TNT2808 am Mi, 13.07.2022, 14:00 Uhr

Gestern war es auf der Xbox One endlich soweit, nächste Woche folgen PlayStation-Konsolen - Century: Age of Ashes ist erhältlich. Der Free-to-Play-Titel lässt euch mit Drachen kämpfen und beinhaltet zum Launch sämtliche Inhalte der PC-Version.

So auch die erste Season, die gerade gestartet ist. Die bringt euch unter anderem "The Stormraiser", eine neue Drachenreiter-Klasse. Ihr könnt aber auch einen DragonPass leveln, an Events und besonderen Matches teilnehmen und euch in die Valkürian Sanctuary-Map stürzen.

Quelle: Playwing