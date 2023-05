Cassette Beasts ist für Xbox erhältlich XBU MrHyde am Di, 30.05.2023, 15:00 Uhr

Der Indie-Entwickler Bytten Studio und der Publisher Raw Fury haben Cassette Beasts, das Open-World-Rollenspiel, in dem Spieler sich in spannenden rundenbasierten Kämpfen in furchterregende Monster verwandeln können, für Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass und Nintendo Switch veröffentlicht.



Cassette Beasts interpretiert Monster-Sammel-Rollenspiele vollkommen neu. Auf der abgelegenen Insel New Wirral können sich Menschen mithilfe von Musikkassetten in seltsame Kreaturen verwandeln und kämpfen. Spieler*innen erkunden die Insel und nehmen dabei eine Vielzahl mächtiger Monster auf ihren Kassetten auf, um deren Fähigkeiten zu erlangen und einen Weg nach Hause zu finden. Mit dem Fusionssystem von Cassette Beasts können sie sogar zwei Kreaturen miteinander kombinieren, um mächtige neue Formen mit gemeinsamen Elementar-Typen, Werten und Bewegungs-Sets zu erschaffen.

Quelle: Raw Fury