Carmageddon kehrt zurück - in Wreckfest

Kennt ihr noch Carmageddon? Der Rennspiel-Zombiemetzel-Mix kehrt nach Jahren zurück - in Wreckfest als Turnier. Besonders cool: Ihr könnt ab sofort alles wegrammen, was euch im Weg steht!

Das neue Carmageddon-Turnier erscheint heute für Wreckfest als kostenloses Update auf allen Plattformen. Ihr könnt in zwei verschiedenen Events auf den berüchtigten Carmageddon-Kursen "Bleak City" und "Death Canyon" herumrasen und den einzigartigen Boliden "Eagle R" aus Carmageddon Max Damage freischalten.



DAS MONATS-EVENT: CARNAGE ACCUMULATOR

Auf dem Kurs "Bleak City" brettert ihr nach Belieben über die Karte und müsst in drei Minuten soviel Verwüstung wie möglich anrichten, indem ihr gegnerische Fahrzeuge und grünblütige Zombies schrottet.



WOCHEN-EVENTS: DEATH RACE

Eine Reihe von wöchentlichen Events findet auf den Kursen "Bleak City" und "Death Canyon" statt, hier rast ihr am Steuer des "Eagle R" von Checkpoint zu Checkpoint und müsst ebenfalls soviel Verwüstung wie möglich anrichten, indem ihr gegnerische Fahrzeuge und grünblütige Zombies schrottet.



Wreckfest NextGen ist für PC, PS5, PS4­, Xbox Series S|X und Xbox One verfügbar. Besitzer von Wreckfest auf PS4 oder Xbox One können ihr Spiel für 9.99 € auf die NextGen-Version upgraden.

Quelle: THQ Nordic