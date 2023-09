Capcom würde Übernahmeangebot von Microsoft nicht akzeptieren XBU ringdrossel am Di, 26.09.2023, 09:45 Uhr

Im Rahmen der FTC-Untersuchung bezüglich Microsofts Übernahme des Publishers Activision Blizzard, kam es zu einem größeren Leak, der interne Dokumente offenbart, in denen die mögliche Übernahmen anderer Publisher besprochen wird. Capcom gibt gegenüber Bloomberg an, dass der Publisher ein Übernahmeangebot von Microsoft ablehnen würde. Sollte es überhaupt dazu kommen, dass Microsoft einen solchen Schritt in Betrachtung zieht.

Capcom selber möchte ebenfalls keine andere Firma übernehmen.

Quelle: Bloomberg