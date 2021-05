Capcom Arcade Stadium ist auf Xbox erhältlich XBU MrHyde am Mi, 26.05.2021, 11:45 Uhr

Capcom Arcade Stadium ist jetzt für die Xbox One erhältlich und kann auf Xbox Series X|S über die Abwärtskompatibilität gespielt werden. Die komplette Sammlung besteht derzeit aus drei Paketen mit jeweils zehn Spielen, jedes Paket repräsentiert dabei eine andere Ära und verspricht elektrisierenden Nervenkitzel und Retro-Nostalgie mit klassischen und beliebten Capcom-Titeln wie BIONIC COMMANDO, STRIDER oder dem ikonischen SUPER STREET FIGHTER II TURBO. Käufer:innen können die komplette Sammlung erwerben oder sich für den Kauf von bis zu drei verschiedenen Arcade-Paketen entscheiden.



Jeder Titel in den Capcom Arcade Stadium-Sammlungen verfügt über eine Reihe von Optionen, die individuell angepasst werden können, dazu gehören Spielgeschwindigkeit, Schwierigkeitsgrad, Anzeigeeinstellungen und mehr. Jedes Spiel verfügt außerdem über eine Rückspulfunktion, mit der Spieler:innen in die Vergangenheit springen können, um sich (oder Freund:innen) vor unvorhergesehenen Gefahren zu schützen. Der neu zugefügte „Unbesiegbarkeit“-Modus erlaubt es Retro-Fans, die Macht der Unsterblichkeit in ihren Lieblingstiteln der Sammlung einzusetzen. Mit diesem neuen Modus können Spieler:innen verheerende Treffer und scheinbar tödliche Hindernisse überleben, um den gefürchteten „Game Over“- Bildschirm zu umgehen.



Capcom kündigte bereits an, dass das Capcom Arcade Stadium zukünftig um weitere Arcade-Klassiker erweitert wird. Weitere Informationen zu diesen neuen Titeln werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Quelle: Capcom