Call of Duty: Modern Warfare III wurde offiziell angekündigt

Der Publisher Activision gibt nach diversen Gerüchten nun den nächsten Call of Duty-Ableger bekannt. Demnach handelt es sich bei dem kommenden Release der Reihe um den Shooter Call of Duty: Modern Warfare III. Dieser soll am 10. November weltweit veröffentlicht werden. Den offiziellen Teaser dazu, haben wir euch in die News gepackt.

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint am 10.11.23 für Xbox Series, PS5 und PC

