Das Spiel Calico wird morgen in einer neuer Version digital im Store erscheinen. Die Pawsome Edition kommt für Xbox Series S|X, Nintendo Switch und PC heraus, während das Update selbst auch für Xbox One & Co. erscheinen wird. Neue Features sind mit dabei, aber auch die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet und soll das Spielen erleichtern.

Quelle: Whitethorn Digital